Tipps aus dem Kurzfilm-Wettbewerb des Festivals : Was der Regie-Nachwuchs bei Ophüls so alles zu bieten hat

Saarbrücken 20 Werke gehen in diesem Jahr im Kurzfilm-Wettbewerb des Max-Ophüls-Preises an den Start. Wir haben die meisten davon gesichtet und reizvolle Entdeckungen gemacht. Hier ein paar heiße Tipps.

Der Kurzfilmwettbewerb des Ophüls-Festivals soll vor allem innovative Tendenzen des deutschsprachigen Filmnachwuchses fördern. In diesem Jahr konkurrieren in vier Programmen 20 Arbeiten um den Max Ophüls Preis: Bester Kurzfilm sowie um den Publikumspreis Kurzfilm, die beide mit 5.000 Euro dotiert sind. Zugelassen sind Ur- und deutsche Erstaufführungen mit einer Länge von bis zu 25 Minuten. Von den Themen wie von der Stilistik her, ist für viel Abwechslung gesorgt.

Originell und mutig – das gilt für etwa eine Handvoll der Produktionen im Kurzfilmwettbewerb. „Fluffy Tales“ (Deutschland 2021, 15 Min.) von Alison Kuhn gehört unbedingt dazu. Die in Saarbrücken geborene Regisseurin gewann mit „The Case You“ (2020) zum Thema Machtmissbrauch in der Filmbranche den Max Ophüls Preis: Beste Musik in einem Dokumentarfilm und den Deutschen Dokumentarfilmpreis für Kunst und Kultur. „Fluffy Tales“ sei inhaltlich davon inspiriert. Es geht um ein Werbefoto-Shooting mit einem Model (großartig gespielt von Alexandra Sagurna), das sich völlig anders entwickelt, als geplant und das schließlich komplett ausufert. Kuhns auch stilistisch überzeugender Film ist ein messerscharfer Blick mit schwarzem Humor auf menschenverachtende Verhältnisse in der Werbebrache, um das dort gängige Frauenbild, um Macht und Machtmissbrauch.

Aporopos Menschenverachtung. Darum, und um groteske Auswüchse des Turbo-Kapitalismus, geht es auch in „Platform“ (Deutschland 2022, 16 Min.) von Steffen Köhn und Johannes Büttner. Die beiden Autoren beschäftigen sich mit Amazon. Das Unternehmen hat zuletzt den Essenslieferdienst Delieveroo übernommen und baut auch seine Unterhaltungssparte aus, zum Beispiel mit den Rechten an dem SF-Klassiker „Snow Crash“ von Neal Stephenson. Diese beiden Gegebenheiten verweben sie furios zu einer höchst originellen, mitreißenden Mischung aus Dokumentation, Fiktion und Computerspiel. „Platform“ ist temporeich und visuell überragend inszeniert. Und die weltweiten Filmhelden sind über die Chatfunktion eines Online-Pizzalieferungssimulators (!) verbunden.

Stilistisch ansprechend und visuell mutig – diese Attribute gelten auch für drei weitere Filme. In „Zaun“ (Dänemark, Deutschland 2021, 12 Min.) führt Hilke Rönnfeld, ählich wie die Autoren von „Platform“, zwei völlig verschiedene Erzählstränge zusammen. Ein Wildschweinzaun zwischen Dänemark und Deutschland soll verhindern, dass sich Mastschweine mit der Schweinegrippe infizieren. Vor diesem realen Hintergrund geht es um den Seelenzustand von Ebba und um die Beziehung zu ihrer Freundin Jona, um Zusammensein, Verschmelzung und Abgrenzung, um Traum und Realität.

Noch ein gutes Stück rätselhafter, unzugänglicher kommt „Black Hole Legion“ von Jonathan Omer Mizrahi und Ariel Sereni Brown (Grönland, Deutschland 2021, 12 Min.) daher. Wir sehen eine archaische Landschaft, mächtige, verschneite Berge, Wasser, Wellen, Eisbrocken. Wir sehen und hören junge Frauen in Großaufnahmen, die schwermütig in einer fremden Sprache sprechen. Der apokalyptisch anmutende Film, so erklären die Regisseure, sei ein visuelles Gedicht, geschrieben und erzählt von jungen Inuit-Frauen. Sie sinnieren über ihre Selbstmordversuche und die Trennung von ihren Familien.

„Vote!“ (Österreich 2022, 20 Min.) von Lisa Hasenhütl entwirft ein reizvolles surreales Szenario. In einem höchst eigenwilligen Jazzclub mit skurrilen Gestalten stößt ein junger Mann auf groteske Spielregeln und versucht, damit klar zu kommen und sein Ziel zu erreichen. Ohne Dialoge, nur mit Geräuschen, dreht sich der phantasievolle Film um den Themenkomplex Machtstrukturen in der Gesellschaft, Kampf um Anerkennung, Ideale, Charakter und Opportunismus.

Der Kurzfilm-Wettbewerb hat aber auch stärker geerdete und handfestere Kost zu bieten. Etwa „Warum begeht Helen Koch schweren Kraftwagendiebstahl?“ (Deutschland 2022, 22 Min.) von Moritz Geiser. Um es gleich zu sagen: Die Frage wird nicht beantwortet. Im Gegenteil: Der Film wirft weitere Fragen auf. Erklärt wenig, wird zunehmend verstörend. Das ist ebenso überraschend wie spannend. Es geht um zwei Frauen, eine Lehrerin und eine Schülerin. Um Rollenzuschreibungen, um Widersprüche, um Entfremdung und Rebellion.

Und zuletzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf drei Filme, die eher ruhige, melancholische, nachdenkliche kleine Geschichten erzählen. Dazu gehört zum Beispiel „Frida“ (D 2021, 22 Min.) von Aleksandra Odic. Er erzählt ruhig und bedächtig von der Begegnung zwischen einer jungen Krankenschwester und einer gleichaltrigen Patientin und rührt an Themen wie Nähe und Distanz, Hilfe und Hilflosigkeit sowie die eigene Sterblichkeit.

Mit einer überraschenden Wendung wartet „Wenn in einer Winternacht zwei Reisende“ (D 2022, 17 Min.) von Sara Summa auf. Das ist eine stimmungsvoll inszenierte und fein gespielte Kindheitserinnerung um einen Vater und eine magische Gespenstergeschichte, die auch viele Jahre später an einem ganz anderen Ort ihre Wirkung nicht verfehlt.