Saarland will Kinder trotz sinkender Zuschüsse mit Schulobst versorgen

Das Schulobst-Programm führt vor allem Jungs an eine gesunde Ernährung heran. Foto: dpa/Patrick Pleul

Saarbrücken Wie macht man den Menschen eine gesunde Ernährung schmackhaft? Experten sind sich einig: Die Grundlagen dafür werden bereits in der Kindheit gelegt. Wer schon im jungen Alter häufig Obst und Gemüse auf den Teller bekommt, greift auch als Erwachsener öfter auf die Vitaminbomben zurück.

„Das Saarland war das erste Bundesland, das das EU-Schulobstprogramm als begleitende Maßnahme zur eigentlichen Schulverpflegung eingeführt hat,“ freut sich Umweltminister Reinhold Jost (SPD). Man möchte daran auch festhalten, obwohl die EU-Zuschüsse für das Programm erneut gesunken sind. 334 000 Euro stellt die EU für das kommende Schuljahr zur Verfügung, 626 000 Euro schießt das Land zu. Davon werden 26 270 saarländische Kinder in 233 Schulen und Kitas versorgt. Insgesamt hat das Umweltministerium in den letzten zehn Jahren 6,7 Millionen Euro investiert. „Gut angelegtes Geld“, so Jost.