Saarbrücken Die Einnahme-Ausfälle infolge der Krise werden enorm sein. Muss das Saarland trotz Schuldenbremse jetzt wieder Schulden machen?

Die Epidemie trifft den Landeshaushalt mit voller Wucht, an zwei Stellen: Erstens sinken die Steuereinnahmen, weil unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens das Wachstum der Wirtschaft leidet. Strobel spricht von „einer Bugwelle an schwindenden Steuereinnahmen, die wir so gar nicht verdauen können“. Das Ausmaß der Steuerausfälle ist noch nicht bezifferbar, aber dass das dicke Ende kommen wird, daran zweifelt niemand mehr.

Zweitens leidet das Land unter den Einnahmeausfällen seiner Gesellschaften. Congresshalle und Saarlandhalle etwa gehören zu 80 Prozent dem Saarland. Wenn dort jetzt bis auf weiteres keine Konzerte und Shows mehr stattfinden, weil die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll, spürt das der Finanzminister unmittelbar. „Schon bei unseren eigenen Beteiligungen sehen wir, dass es die Jahresabschlüsse verhageln wird“, sagte Strobel. „Zehn Millionen sind da nichts, was wir da möglicherweise am Ende zuschießen müssen.“

Schon das vergangene Jahr ist nicht ganz so gut gelaufen wie erwartet, weil sich die Konjunktur eingetrübt hat. Strobel sprach von einer „Normalisierung“. Vorgesehen war eigentlich, 2019 ganz ohne neue Kredite auszukommen und zugleich 80 Millionen Euro an Krediten eines Extra-Haushalts (Sondervermögen) zu tilgen. Das gelang nicht ganz. Um das Tilgungsziel im Extra-Haushalt zu erreichen, musste das Land im Kernhaushalt 46 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen. Unterm Strich bleibt im Gesamthaushalt also noch eine Tilgung von 34 Millionen Euro. Die Gesamt-Schuldenlast des Landes beträgt rund 14 Milliarden Euro.