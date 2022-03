Fünf Jahre nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin wurde am 19. Dezember der Opfer gedacht. Zum Zeitpunkt des Anschlags war Berlin das einzige Land mit einem Opferbeauftragten – zukünftig soll es diese Position auch im Saarland geben. Foto: dpa/Hannibal Hanschke