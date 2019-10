Saarbrücken Deutlich mehr Menschen wollen Polizist werden. Allerdings hapert es nach Gewerkschaftsangaben an Einkommen. Langwierige Prüfungen zur Auswahl der Bewerber erschwerten den Dienstantritt ebenso.

Kritisch beäugt Maaß’ Kollege Sascha Alles das Auswahlverfahren. Der Saarchef der konkurrierenden Deutschen Polizei-Gewerkschaft (DPolG) schlägt Änderungen vor. So habe das Saarland „bundesweit das längste Auswahlverfahren aller Länder bei der geringsten Gesamteinstellungszahl im Ländervergleich“. So fordert Alles statt Prüfungen auf Papier Online-Fragen, wie es beispielsweise an Universitäten längst gang und gäbe sei. „Sonst verlieren wir potenziell gute Bewerber, weil wir zu langsam sind“, wird Alles in einer Pressemitteilung seiner Gewerkschaft zitiert.