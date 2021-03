Dem Saarland geht der Impfstoff aus : Fast alle Heimbewohner sind geimpft

Am Dienstag erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU), wie sie die Saarländer mit Impfterminen versorgen will. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Impfungen im Saarland machen Fortschritte. Von 149 Pflegeeinrichtungen sind jetzt 147 mit Impfungen versorgt. Nun aber wird der Impfstoff knapp.

Eines sei klar: „Wir müssen testen, wir müssen impfen“, hat Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken erklärt. Sie war zu einer Pressekonferenz gekommen, um über die Impfstrategie des Landes zu informieren. Und um mehr Impfdosen vom Bund für das Saarland zu fordern (siehe Seite A1).

Zahlen hatte sie dabei: Bis Montag habe das Land 77 000 Impfdosen im Saarland unter die Impfberechtigten gebracht. Darunter auch in den meisten der insgesamt 149 Alten- und Behinderteinrichtungen: Die Bewohner von „147 Einrichtungen sind geimpft“, sagte die Ministerin. Die Erstimpfungen seien dort abgeschlossen. Und auch die Zweitimpfungen seien in diesen Einrichtungen „zu 50 Prozent erledigt“. Stolz sei sie darauf, dass die Impfzentren am Montag erstmals „3500 Impfdosen an einem Tag verimpft“ hätten. Der Tagesrekord seit Start der Impfungen im vergangen Dezember sei trotz technischer Probleme im Impfzentrum in Saarbrücken und Parkplatzproblemen in Saarlouis zustande gekommen.