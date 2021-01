Kostenpflichtiger Inhalt: Sport, Yoga und essen : „Draussen am See“ – neues Festival in Losheim

Foto: Rita Colle

Losheim „Draussen am See“ heißt das neue Outdoorfestival im Saarland, das vom 25. bis 27. Juni 2021 in Losheim am See stattfinden soll. „Bei dem dreitägigen Festival dreht sich alles um Bewegung und Erleben in der Natur“, teilt die Tourismus Zentrale Saarland als Veranstalter mit.