Zwei-Stufen-Plan : Teststrategie soll Corona weiter eindämmen

Die Drive-In Teststation am ehemaligen Saarbrücker Messegelände soll wieder in Betrieb gehen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Das Saarland will Covid-19-Neuinfektionen frühzeitig identifizieren. Dazu hat es nun eine Teststrategie entwickelt. Diese setzt auf repräsentative Tests.

Das saarländische Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat am Freitag seine „neue zweistufige Teststrategie“ vorgestellt. Ihr Ziel sei es, Infektionen frühzeitig zu erkennen und die Pandemie weiter einzudämmen, teilte das Ministerium mit. „Neben Hygiene- und Abstandsregelungen, der Maskenpflicht und einer lückenlosen Kontaktnachverfolgung, sind Corona-Tests unser wohl effektivstes Mittel, um die Krankheit weiter einzudämmen“, erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) in einer Pressemitteilung.

Bisher würden wöchentlich im Saarland rund 6800 Tests durchgeführt. Dabei testen Ärzte Patienten, mit – laut Robert-Koch-Institut (RKI) – klaren Symptomen; Tests gibt es bei der Neuaufnahme in ein Krankenhaus, Rehaklinik oder Pflegeheim – oder bei einer Verlegung. Ebenfalls getestet haben die Gesundheitsämter bisher Kontaktpersonen von Infizierten. Alle diese Tests will das Gesundheitsministerium weiterhin durchführen lassen. Sie „sollen nun zielgerecht erweitert werden, dort wo wir großen Bedarf sehen“, erklärt Staatssekretär Stephan Kolling (CDU). Das Ministerium will demnach auch Menschen testen lassen, die nicht den Test-Kriterien des Robert Koch-Instituts entsprechen. Das Testzentrum soll dabei stationär auf dem Messegelände in Saarbrücken stehen. Erst in Stufe zwei des Testkonzepts sollen mobile Tests dazukommen.

Mit den Tests von Menschen, die nicht den RKI-Kriterien entsprechen, hat das Gesundheitsministerium begonnen. Vergangene Woche gab es erste freiwillige Tests für die 700 Mitarbeiter der saarländischen Fleischindustrie. Bisher ohne positiven Befund. Auf negative und kostenlose Test-Ergebnisse dürfen nun auch Lehrer hoffen. Zum Start des Schuljahres haben laut Testkonzept die 9000 Lehrer im Saarland die Möglichkeit, sich auf Kosten des Landes untersuchen zu lassen. Zwei Mal – bis Ende des Jahres. Ziel sei es, Lehrern die Angst zu nehmen. „Wir wollen möglichste viele Lehrer wieder in den Präsenzunterricht bringen“, kündigte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Freitag in Saarbrücken an. Derzeit fehlen knapp 90 Lehrer im Präsenzunterricht mit einem Attest. Daher habe das Ministerium die ersten 50 zusätzlichen Lehrkräfte für das kommende Schuljahr für ein Jahr befristet eingestellt. Streichert-Clivot erklärte auch, dass ihr Ministerium mit der Uniklinik des Saarlandes eine repräsentative Test-Studie erarbeite. Sie soll Schüler, Kita-Kinder, sowie Lehr- und pädagogisches Personal in Kitas und Schulen erfassen. „Wir nähern uns einem sicheren Konzept“, sagte Streichert-Clivot. Dennoch: „Ein Restrisiko werden wir in Schulen und Kitas nicht ausschließen können“, erklärte die Ministerin.

Die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im saarländischen Landtag, Barbara Spaniol, begrüßt die geplanten Ausweitungen von Corona-Tests im Saarland: „Kostenlose Corona-Tests insbesondere für das gesamte Lehrpersonal anzubieten, wird von uns unterstützt“, teilte Spaniol mit. „Folgerichtig müssten nun auch allen Erziehern und Erzieherinnen sowie Kinderpflegerinnen flächendeckend Tests angeboten werden, die vom Land finanziert werden“, betonte sie.

Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) lässt Lehrer kostenlos testen. Foto: Christian Hell

Das Gesundheitsministerium sieht die Gefahr einer zweiten Welle auch für die Risikogruppen in Heimen und der Pflege. Daher erhalten circa 500 Beschäftigte in Pflegeheimen, der ambulanten Pflege und der Tagespflege, circa 160 Beschäftigte in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und bis zu 150 Neuankommende in der Landesaufnahmestelle Lebach monatlich stichprobenhafte Abstriche, teilte das Ministerium mit. Der Sozialverband VdK Saarland kritisiert dies. Er fordert „systematische, flächendeckende Tests“. In der Pflege arbeiten im Saarland 15 000 Menschen, die mehr als 45 000 Pflegebedürftige versorgen. „500 Tests bedeuten, dass gerade einmal drei Prozent der professionell Pflegenden getestet wird – und das über einen Zeitraum von vier Wochen, der viel zu lang ist, um Infektionen rechtzeitig zu entdecken“, kritisiert der Landesvorsitzende Armin Lang. Die Strategie vernachlässige zudem die häusliche Pflege, die einen sehr gefährlichen Infektionsherd darstelle.

Das Ministerium steigert die nun angekündigte Testquote laut Plan erst, wenn es „eine zweite Welle anrollen sieht“, wie eine Sprecherin mitteilte. Um die zu erkennen, und um die Planung der Tests zentral zu steuern, hat das Ministerium eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Darin sitzen sechs Personen aus verschiedenen Ministerien und je ein Vertreter der Bundeswehr und der Gesundheitsämter. Sie behalten die Lage im Auge und schlagen vor, wann Stufe zwei des Konzeptes greifen sollte. Der Ministerrat entscheidet dann letztlich darüber. In dem Fall würden die Tests hochgefahren. So würden in Stufe zwei bereits 2000 Menschen in Pflegeheimen pro Monat getestet werden. Und auch 1000 Testungen pro Monat für Erzieher stünden in Stufe zwei bereit. Auch würden mobile Tests wieder zum Einsatz kommen.