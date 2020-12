Chronik : Jahresrückblick zur Landespolitik im Saarland 2020

Mehrere saarländische Krankenhäuser nahmen Patienten aus Lothringen auf. Hier kommt ein Covid-Patient aus Metz per Hubschrauber auf dem Saarbrücker Winterberg an. Foto: Klinikum Saarbrücken

Das Wichtigste aus der saarländischen Landespolitik im Jahr 2020 im Überblick.

Februar: Der Krankenhausträger Marienhaus will die stationäre Versorgung am Standort Ottweiler einstellen und seine Betten nach St. Wendel verlagern. Dies wird bis Jahresende vollzogen. Kurz darauf wird bekannt, dass die Cusanus-Trägergesellschaft Trier die Schließung des Krankenhauses Lebach vorbereitet – am Ende entscheidet sie sich anders.