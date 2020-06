Kostenpflichtiger Inhalt: Kinderbetreuung : Kitas sind im Saarland wieder offen – aber vieles ist noch unklar

Nach wochenlanger Notbetreuung wegen der Corona-Pandemie begann gestern der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Saarbrücken Von der Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb: Seit Wochenbeginn gilt wieder der Rechtsanspruch jedes Kindes auf einen Betreuungsplatz.

Es war sicherlich der Tag, auf den viele Eltern seit Wochen gewartet haben: Am gestrigen Montag gingen die Kitas im Saarland von der Corona-Notbetreuung in den sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“ über. Heißt auch: Der Rechtsanspruch jedes Kindes auf einen Kita-Betreuungsplatz ist wieder in Kraft. Grundsätzlich können also alle Kinder wieder in den Kitas aufgenommen werden. Bis zu 25 dürfen in einer Gruppe sein. Dass aber tatsächlich alle ab dem Stichtag betreut werden könnten, daran gab es in der vergangenen Woche erhebliche Zweifel. Auch eingeschränkte Betreuungszeiten für ihre Schützlinge müssen viele Eltern vorerst wohl in Kauf nehmen.

Bereits im Vorfeld gab es viel Kritik, vor allem wegen des Timings: Nach einem entsprechenden Schreiben von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am 29. Mai blieb bis zum Montag viel zu wenig Zeit für eine gründliche Vorbereitung vor dem Hintergrund strenger Hygienevorschriften, wie Kita-Betreiber beklagten. Sie hatten vor dem Stichtermin vor allem Fragen zu personellen Engpässen wegen mehrerer zur Covid-19-Risikogruppe zählender Erzieher zu klären. Die Schutzverordnungen setzen den Betreibern zudem räumliche Grenzen.

Unsicherheiten, Klärungsbedarf und Widersprüche waren jedenfalls auch kurz vor dem Start noch nicht ausgeräumt, wie etwa die Facebook-Seite des Saar-Bildungsministeriums zeigte. Dort überschlugen sich seit dem Wochenende Beiträge von Eltern wie Erzieherinnen. So schrieb eine Betreuerin: „Ich fühle mich ausgeliefert. Unfassbar. Wir machen unseren Job so gut wie wir können. Bestürzt, überrollt von der Lockerungswelle…“ Eine andere meinte: „Leider durch die Kurzfristigkeit der Bekanntgabe der Rahmenbedingungen/Hygienevorschriften in sehr vielen Einrichtungen zum 8.6 nicht umsetzbar. (...) Mehr Vorlaufzeit von Seiten des Ministeriums wäre echt toll gewesen.“ Eine Mutter befürchtet derweil zeitnah erneute Kita-Schließungen, „weil jetzt alles ziemlich schlecht durchdacht und im Hauruck-Verfahren wieder hochgefahren wird“. Wie es denn damit stehe, schrieb sie weiter, „dass bis zu 25 Kinder pro Gruppenraum lediglich eine Toilette für sich haben? Ich frag mich, ob der, der diese Regeln und Auflagen so fleißig macht, auch mal darüber nachgedacht hat, dass Kindern nicht wie am Fließband zur Toilette müssen, sondern auch mal mehrere zur selben Zeit“. Eine andere Mutter fragte, „wie es sein kann, dass ab heute 25 Kinder (ohne irgendwelchen Abstand) in einer Gruppe betreut werden dürfen. Aber mein Schulkind nur alle zwei Wochen in die Schule darf, damit der Abstand gewährleistet ist und nur 10 Kinder in einer Klasse sind“. Auf eine Erklärung sei sie sehr gespannt. Diese ließ zumindest bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe auf sich warten.