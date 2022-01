Barmer-Pflegereport für das Saarland : Mehr pflegebedürftige Saarländer als bisher gedacht

Saarbrücken Die bisherigen Prognosen zu Pflegebedarf und Pflegekräften haben außer Acht gelassen, dass neuere Pflegereformen der Kreis der Pflegeberechtigten stark erweitert haben. Daher liegen die alten Schätzungen viel zu niedrig.

Im Saarland werden die Zahl der Pflegebedürftigen sowie der Bedarf an Pflegekräften in den nächsten Jahren deutlich höher ausfallen, als bisher angenommen. Derzeit gelten im Saarland 55 000 Menschen als pflegebedürftig. Doch bereits im laufenden Jahr wird die Zahl auf 68 000 steigen. Das besagt der aktuelle Pflegereport der Krankenkasse Barmer. Die neuen Zahlen für das Saarland wurden bisher noch nirgendwo präsentiert. Die bisherigen Prognosen stützten sich auf die demografische Entwicklung: Die Zahl alter Menschen wird in den kommenden Jahren deutlich ansteigen und dadurch auch die Zahl der Pflegebedürftigen. Der Pflegereport berücksichtigt bei seinen Vorhersagen nur aber auch erstmals die steigende Anzahl der Pflegeberechtigten aufgrund neuer Gesetze. Diese haben zur Folge, dass deutlich mehr Menschen als zuvor einen Anspruch auf Pflegeleistungen haben. Allein im Saarland sind durch die Gesetzesreformen – vor allem die Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade – 13 000 Pflegeberechtigte dazukommen. Bisher wurden für das Saarland fürs Jahr 2030 rund 60 000 und für 2050 rund 75 000 Pflegebedürftige prognostiziert. Nach der neuen Berechnung werden es 2030 jedoch 77 000 Pflegebedürftige und 2050 sogar 88 000 sein.