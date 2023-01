“Night of the profs“ : Profs wollen den Audimax beben lassen

der Homburger Palliativ-Mediziner Sven Gottschling ist als DJ längst eine feste Institution der "Night of the profs". Foto: UdS Foto: UdS

Saarbrücken Nach drei Jahren findet an der Saarbrücker Uni endlich wieder die „Night of the Profs“ statt. Sechs Professorinnen und Professoren werden am Freitag, 20. Januar (22 Uhr bis 4 Uhr), im Audimax-Gebäude auflegen.