Grundsteuerreform : 11 000 Saarländer machen Grundsteuererklärung am letzten Tag – ab wann jetzt Strafen fällig werden

Wieviel Grundsteuer bezahlt werden muss, soll neu berechnet werden. Dazu müssen Eigentümer und Eigentümerinnen Daten an die Finanzverwaltung übermitteln – und zwar elektronisch. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Der saarländischen Finanzverwaltung fehlt zwar noch gut ein Drittel der Grundsteuererklärungen, die bis heute eingereicht werden sollen. Im Bundesvergleich steht das Land damit aber an dritter Stelle. Eine erneute Fristverlängerung gibt es jetzt nicht – was droht also bei Nichtabgabe?