Lage in Region Grand Et : Weitere Todesfälle aber weniger Beatmungspatienten

Die Zahl der Menschen, die in der Grenzregion an dem Coronavirus gestorben sind, steigt auf 1574. Saarländische Firma spendet Schutzmasken.

1574 Menschen sind in den Krankenhäusern der Region Grand Est an den Folgen ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte die französische Regierung mit. Damit hat sich die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 103 erhöht. Auch die Zahl der Patienten, die zurzeit stationär behandelt werden, hat sich mit 62 Neueinweisungen 4801 leicht erhöht. Insgesamt wird seit ein paar Tagen aber ein Rückgang der Neueinweisungen in der Region Grand Est festgestellt. Anfang letzter Woche kamen täglich rund 200 neue an Covid-erkrankte Menschen in die Krankenhäuser. Auch bei der Zahl der Patienten, die auf den Intensivstationen behandelt werden, zeichnet sich ein leichter Rückgang ab. Heute betrifft es 937 Menschen. Es sind 13 weniger als gestern. Und das obwohl am gestrigen Montag keine weitere Patientenverlegungen in andere französische Regionen oder ins Ausland stattgefunden haben. Insgesamt wurden seit Beginn der Epidemie in der Region Grand Est 3115 Covid-Patienten bereits nach Hause entlassen. Innerhalb der letzten 24 Stunden waren es 162 mehr.