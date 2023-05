Landesplanung in Luxemburg Moderner als Belval: Im Süden Luxemburgs entsteht ein neues Stadtviertel

Noch liegt sie relativ still, die Industriebrache des ArcelorMittal-Werks zwischen Esch-sur-Alzette und Schifflingen, aber in naher Zukunft sollen hier gut 10 000 Menschen wohnen. „Metzeschmelz“ heißt das neue Viertel, das auf dem Gelände eines ehemaligen Eisen- und Stahlwerks entstehen wird. „Es soll ein gut vernetztes Viertel werden, das die umgebenden Naturräume verbinden und viele der früheren Industriebauten integrieren wird“, sagt Mandy Simon, Sprecherin von Agora. 2020 haben Staat, ArcelorMittal und die beiden Gemeinden beschlossen, den ehemaligen Industriestandort in ein neues Viertel umzuwandeln und Agora damit betraut. Die privatwirtschaftliche Entwicklungsgesellschaft gehört zu jeweils 50 Prozent dem Staat und ArcelorMittal und ist in Luxemburg vor allem durch ein Projekt bekannt – die Umgestaltung des 120 Hektar großen ehemaligen Industriestandorts bei Belval zum Wohn-, Geschäfts-, Einkaufs, Kultur- und Univiertel.