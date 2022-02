Adlige Speisen für Normal-Sterbliche : Kuchen und Wein für den Großherzog: Wie man Lieferant des Luxemburger Hofes wird

Ein Foto vom Mai 2018 vom Staatsbesuch des belgischen Königs, rechts auf dem roten Teppich und an seiner Seite Großherzog Henri: Für solch feierliche Anlässe, Empfänge und Geburtstage der großherzoglichen Familie sind auch die Lieferanten des Luxemburger Hofes gefragt. Wer den Hof beliefern darf, ist genau geregelt. Foto: SIP/Emmanuel Claude

Serie Luxemburg-Stadt/Colmar-Berg Wer ein Adelshaus hat, hat auch Hoflieferanten. In Luxemburg sind das oft alteingesessene Betriebe, die nicht nur an Blaublütige verkaufen. Was edel klingt, ist erschwinglich und gerade bei den Lebensmittelherstellern eine Kostprobe wert. In einer Serie stellen wir einige der Betriebe vor, deren Produkte regelmäßig und ganz offiziell auf den Tisch der großherzoglichen Familie kommen. Zum Auftakt: Wie wird man eigentlich Hoflieferant?