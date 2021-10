Mit neuem Album „So Happy It Hurts" : Bryan Adams tritt bald nur einen Katzensprung vom Saarland entfernt auf

Der kanadische Sänger Bryan Adams bringt im kommenden März mit „So Happy It Hurts" sein 15. Studioalbum heraus. Foto: dpa/Chris Young

Belval Wie ein „Summer of '69" und „Straight from the Heart": Fans von Bryan Adams können sich schon jetzt auf den kommenden Frühling freuen. Dann macht der Rockmusiker und Popballadenmeister gar nicht weit vom Saarland Station und packt für ein Konzert seiner Welttournee die Gitarre aus.