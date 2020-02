Ider-Oberstein In Idar-Oberstein wurde am frühen Abend ein Zug auf dem Weg nach Saarbrücken wegen Verdachts auf Corona-Virus gestoppt.

Wie Bundespolizei-Sprecher Karsten Eberhardt bestätigt, war der Zug vom Frankfurter Hauptbahnhof aus unterwegs in Richtung Saarbrücken. An Bord befand sich eine Person, die aus Italien nach Deutschland eingereist war und über Symptome klagte, die zu dem Corona-Virus passen.

Aufgrund der Symptome wählte die Person während der Zugfahrt den Notruf. Der mit ca. 150 Personen besetzte Zug des Anbieters Vlexx wurde deshalb um gegen 16.15 Uhr in Idar-Oberstein von der Bundespolizei gestoppt.

Laut Eberhardt wurde die Person dort direkt von Ärzten untersucht und dann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie Karsten Schultheiß, der Pressesprecher des Landkreises Birkenfeld, mitteilt, kommt die betroffene Person nicht aus einem Risikogebiet. Das spreche also gegen eine Corona-Infizierung. Dennoch könnten endgültige Ergebnisse erst am Mittwoch erwartet werden.