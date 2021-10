Das idyllische Städtchen will historische Nacktfotos zeigen : Gibt es bald ein Erotikmuseum in Bernkastel-Kues? Was bislang geplant ist

Ob es bald in Bernkastel-Kues ein Erotikmuseum gibt? Mit dem Thema beschäftigt sich der Stadtrat demnächst. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bernkastel-Kues Ein sinnlicher Blick, eine perfekt in Szene gesetzte nackte Schulter: Erotische Fotos können – aber müssen nicht – alles zeigen. Vielleicht hängen solche Bilder demnächst in einem neuen Erotikmuseum in Bernkastel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans-Peter Linz

Normalerweise werden in Sitzungen des Bauausschusses einer Stadt eher nüchterne Themen besprochen. Aber ein tiefer Blick in die Tagesordnung der nächsten Sitzung in Bernkastel-Kues am Montag, 4. Oktober, offenbart ein doch ein etwas pikanteres Thema, das nicht nur so manchen müden Verwaltungsmitarbeiter aufhorchen lässt.

Unter Tagesordnungspunkt 8 geht es um die „Nutzungsänderung einer Verkaufs- und Gewerbestätte zu einem Erotikmuseum, Gemarkung Bernkastel, Römerstraße“. Erotikmuseum? Ja, richtig gelesen. Erotikmuseum. Es könnte bald in einem Altbau in der Römerstraße entstehen, die mitten in der pittorsken Fachwerk-Altstadt des Tourismus-Mekkas Bernkastel-Kues liegt.

Wie aus internen Quellen zu erfahren ist, gab es wohl schon einmal einen Anlauf, ein solches Museum in Bernkastel-Kues einzurichten.

Was im Erotikmuseum in Bernkastel-Kues ausgestellt werden soll

Lesen Sie auch Ortsrat Neunkirchen entscheidet über Gewerbeflächen : Mögliche Bordell-Ansiedlung sorgt für Debatte im Ortsrat Neunkirchen

Aber was wird dort zusehen sein? Offenbar geht es um historische Erotik-Fotografien, die dort ausgestellt werden sollen und aus einer umfangreichen Sammlung stammen.

Tatsächlich ist die Erotik-Fotografie genauso alt wie die Fotografie selbst, auch wenn über historische Akt- und Erotik-Ablichtungen weniger bekannt ist. Schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Menschen nackt oder halbnackt abgelichtet. Manchmal sind es Szenen in der freien Natur, aber es gibt auch kunstvoll inszenierte Szenen mit mehreren Beteiligten. Diese Bilder wurden damals natürlich diskret und „unter der Ladentheke“ verkauft, was zur Folge hatte, dass die Fotografen meistens unbekannt blieben. Es war in einer vordergründig prüden Gesellschaft doch riskant, sich als „Erotik-Fotograf“ zu outen.

Heute wirken die meisten Aufnahmen eher amüsant als erotisch, geben aber einen interessanten Einblick in eine Welt hinter der allgemein bekannten Wahrnehmung der Jahrhundertwende, von der man meinen könnte, dass sie doch etwas arg zugeknöpft war.

Seit Jahren gibt es in Bernkastel-Kues das „Erotiknest“

Sollte ein Erotikmuseum nach Bernkastel-Kues kommen, so würde das der Moselstadt einen weiteren Akzent setzen. Ein „Erotiknest“ gibt es nämlich schon: Ebenfalls in der Altstadt können Paare schon seit einigen Jahren eine spezielle Ferienwohnung mieten, das „Liebesnest“. Sie bietet besonders für Liebhaber von Dominanz- und Unterwerfungsspielen alles erforderliche Zubehör – vom Andreaskreuz bis zu Handschellen und Ketten. Damit sind fesselnde Liebesspiele möglich, natürlich mit Blick auf die Mosel.