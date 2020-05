Lage in der Grenzregion : Wird Grand Est heute zur „grünen Zone“?

Saarbrücken Laut dem Fernsehsender France 3 sind die Kriterien für den Wechsel erfüllt. Die Entscheidung wird am Nachmittag erwartet.

Seit Beginn der Lockerungen am 11. Mai ist das Land in die zwei Farbzonen geteilt. Kriterium für die Kategorisierung ist neben der Anzahl an Neuinfektionen die Verfügbarkeit von Intensivbetten. Erst wenn weniger als 60 Prozent der Intensivbetten einer Region (berechnet wird die Belastung anhand der Bettenzahl vor der Corona-Krise) mit Covid-19-Patienten belegt sind, kann eine Region auf „grün“ wechseln. In Grand Est gab es vor der Krise 471 Intensivbetten. Mit aktuell 182 Covid-Intensivpatienten liegt die Belegung der Stationen sogar unter 50 Prozent. Auch die Zahl der Neueinweisungen in Kliniken aufgrund einer Covid-Infektion ist dort seit Wochen rückgängig. Zurzeit werden 2389 Patienten deshalb stationär behandelt. Das sind 74 weniger innerhalb der letzten 24 Stunden. Insgesamt starben bisher in der Grenzregion Grand Est 5138 Menschen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus (3379 in den Krankenhäusern, 1759 in den Altenheimen). Den Höhepunkt der Epidemie wurde in der Region Ende März erreicht.