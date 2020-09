Niedtalstrecke : Rückenwind für die Reaktivierung der Niedtalbahn

Während sich im Saarland bereits viele Stimmen für das Projekt ausgesprochen haben, war die französische Nachbarregion Grand Est bisher eher skeptisch. Nun will Grand-Est-Chef Jean Rottner aber eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.

Wenn es nach dem Präsidenten des Départements Moselle, Patrick Weiten, ginge, würden Passagierzüge schon längst auf der Niedtalstrecke fahren. Der Lothringer plädiert seit langem, diese Linie wieder befahrbar zu machen. Doch die Entscheidung für eine mögliche Reaktivierung der Strecke liegt nicht in seinem Zuständigkeitsbereich. Die Kompetenzen dazu hat die Region Grand Est, die bisher nur bedingtes Interesse an dem Projekt zeigte. Jedoch nun scheinen sich in letzten Zeiten die Fronten zu bewegen. Laut der Regionalzeitung „Le Républicain Lorrain“ hat sich Grand-Est-Präsident Jean Rottner bei einem Bürgermeisterkongress am vergangenen Wochenende dazu bereit erklärt, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Für Patrick Weiten geht es jetzt darum, Tempo zu machen. Bis Dezember wird der Finanzplan zwischen den französischen Regionen und der Zentralregierung verabschiedet. Wird das Projekt darin aufgenommen, stünden die Chancen auf Finanzierungshilfen aus Paris ganz gut. „Es handelt sich um einen Schlüsselmoment. Wenn wir den Zeitpunkt verpassen, verlieren wir zwei weitere Jahre“, wird der Département-Chef von der Zeitung zitiert. Für eine zügige Umsetzung würden sowohl Umweltgründe als auch der Ausbau der grenzüberschreitenden Beziehungen sprechen, so Weiten.