Corona-Lage in Frankreich : Weniger Infektionen, Druck auf den Intensivstationen

Im Département Moselle entspannt sich die Corona-Lage ein bisschen. Foto: Beckerbredel Foto: BeckerBredel

Metz Im Département Moselle ist die Hälfte der positiven Tests auf die südafrikanische Corona-Variante zurückzuführen.

Hinter der schwarzen Maske konnte man bei der wöchentlichen Pressekonferenz fast ein Lächeln auf dem Gesicht des Präfekten des Départements Moselle, Laurent Touvet, erkennen. „Die ermutigenden Anzeichen von letzter Woche setzen sich fort“, sagte er am Dienstag. „Die Situation verbessert sich – zwar langsam, aber einige Indikatoren machen Mut“, so Touvet. Als Beispiel nannte er den Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage). Der Peak sei am 22. Februar mit einem Wert von 315 erreichen worden. Heute liege die Inzidenz bei 253. Auch in der Stadt Metz, die vor ein paar Wochen Corona-Hotspot war, stelle man einen Rückgang fest. Vor allem bei den Senioren verzeichnen die Behörden eine verbesserte Lage. Es sei davon auszugehen, dass die beschleunigte Impfkampagne für diese Altersgruppe beginne Früchte zu tragen. Allein am vergangenen Wochenende seien 6600 Menschen geimpft worden.

„Im Département Moselle haben neun Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis bekommen. Bei den Menschen über 75 Jahre sind 45 000 von rund 95 000 geimpft“, sagte Touvet. Allein im Département Moselle gibt es 20 Impfzentren, außerdem können sich impfberechtigte Menschen auch beim Hausarzt das Präparat von AstraZeneca verabreichen lassen. Ab nächster Woche können Apotheker ebenfalls Impfdosen bestellen und Menschen impfen. Nichtsdestotrotz appellierte Touvet an die Bevölkerung, weiterhin die AHA-Regeln einzuhalten und an die Unternehmen, überall wo es machbar ist Home-Office zu ermöglichen. Es werden oft Situationen unterschätzt, wie zum Beispiel ein Mittagessen mit den Arbeitskollegen. Wo Menschen ohne Maske und ohne Abstand auf einander träfen, könne sich das Virus weiter verbreiten, so der Präfekt.

In den Krankenhäusern ist von dieser leichten Entspannung der Lage noch nicht viel zu spüren. „Die Situation bei uns ist noch angespannt – vor allem auf der Intensivstation“, berichtete Marie-Odile Saillard, Leiterin des Metzer Krankenhauses. In ihrer Einrichtung sei die Zahl der Covid-Patienten von 200 vor ein paar Tagen auf heute 171 gesunken, doch das Krankenhaus wurde nach wie vor angehalten, rund 50 Prozent der sonstigen Operationen zu verschieben. Die Entwicklungen der Epidemie würden sich immer mit Verzögerung in den Kliniken zeigen, deshalb müsse noch abgewartet werden, ob sich der positive Trend auch in die Krankenhausbelegung niederschlagen werde, sagte Saillard. Bis es so weit ist, würden einzelne Intensivpatienten in andere Kliniken verlegt werden, wie etwa ins Elsass. „Unser Ziel ist es, im Département Moselle immer über zehn freie Intensivbetten zu verfügen, um schnell reagieren zu können“, so die Krankenhausdirektorin.

Seit über einer Woche müssen Menschen aus dem Département Moselle über einen negativen Corona-Test verfügen, der nicht älter als 48 Stunden ist, um ins Saarland zu fahren. Diese Regelung aus Berlin gilt auch für Berufspendler. „Neben dem deutsch-französischen Testzentrum an der Goldenen Bremm haben wir sechs eigene Zentren auf der französischen Seite der Grenze aufgebaut, wo sich Pendler testen lassen können“, berichtete der Präfekt. Das Angebot werde sehr gut angenommen und weniger als ein Prozent der durchgeführten Tests falle positiv aus.