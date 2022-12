Große Neuansiedlung : Aus für geplante Solarpanel-Fabrik in Hambach: Traum von 2500 Arbeitsplätzen geplatzt

In Hambach bei Saargemünd sollte eine neue Fabrik für Solarpanele mit langfristig 2500 neuen Arbeitsplätzen entstehen. Foto: dpa/Marijan Murat

Hambach/Saargemünd 2500 neue Arbeitsplätze sollten entstehen, wenn die geplante Solarmodul-Fabrik von Rec Solar in Hambach in Betrieb geht. Der Start war für 2025 geplant, auf einem Industriegebiet in Nachbarschaft zu Ineos Automotive. Doch nun ist das Solar-Projekt geplatzt.