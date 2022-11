Letzte große Brauerei bei Straßburg : Heineken in Straßburg vor dem Aus: Konzern schließt eine der größten Brauereien Frankreichs

In der traditionsreichen elsässischen Brasserie in Schiltigheim werden neben Heineken-Bieren auch Desperados und Fischer-Biere hergestellt. 2021 waren es 1,46 Millionen Hektoliter. Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Schiltigheim Heineken will seine Brauerei in Schiltigheim bei Straßburg schließen. Besonders bitter für Schiltigheim: Mehr als 200 Mitarbeiter sind betroffen und die Brauerei ist die letzte große Brasserie der elsässischen Bierstadt. Von hier kommt auch die Traditionsmarke Fischer – was nun aus dem bekannten elsässischen Bier werden soll.