Lebenslanges Trauma Beschneidung: Betroffener aus Saarbrücken erzählt, wie er bis heute leidet

Nur wenige Kinder toben an diesem kühlen Tag im Frühjahr im Deutsch-Französischen Garten. Maik L. sieht während unseres Gesprächs dennoch immer wieder Richtung Spielplatz, schaut auch den Pärchen nach, die mit ihrem Nachwuchs vorbeispazieren. Manchmal, sagt L., spreche er Eltern direkt an, habe auch schon heimlich Briefe in Kinderwagen geworfen. Er lächelt schief, als er davon erzählt – ihm ist wohl klar, dass das ein bisschen merkwürdig klingt. „Aber wenn ich so auch nur ein Kind vor dem bewahren kann, was mir passiert ist, hat es sich schon gelohnt.“