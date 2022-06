Regierungserklärung : Diskussion im Landtag nach Ford-Absage: Anke Rehlinger will einen Zukunftspakt für Saarlouis

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger im Landtag des Saarlandes. Sie ist derzeit in großer Sorge um das Ford-Werk in Saarlouis. Foto: BeckerBredel

Saarlouis/Saarbrücken Ford baut ab 2025 keine E-Autos in Saarlouis. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) kritisiert die Entscheidungsfindung des Automobilkonzerns scharf, will ihm aber Gelände abkaufen. Unter anderem. Was die beiden anderen Landtagsfraktionen davon halten.