Antisemitismus Juden am häufigsten angefeindet in Deutschland

In Deutschland werden Juden einer Umfrage in zwölf europäischen Ländern zufolge am häufigsten angefeindet. 41 Prozent der Befragten wurden im zurückliegenden Jahr Opfer einer Belästigung, die nach ihrem Urteil gegen sie als Juden gerichtet war, wie aus einer gestern in Brüssel und Wien vorgestellten Studie der EU-Grundrechteagentur hervorgeht. epd