Konzertierte Aktion bei Kanzler Scholz : Wie werden die hohen Kosten für den Bürger abgefedert?

Berlin Auf Initiative von Kanzler Olaf Scholz (SPD) sind am Montag Vertreter von Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern geladen. Nach dem Vorbild der konzertierten Aktion Ende der 60er Jahre will das Bündnis Lösungen für die hohen Belastungen für die Bevölkerung erarbeiten. Was kam heraus?

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing etwa bezeichnete am Montag in Frankfurt die hohe Inflation als „Gift“ für die Gesellschaft. Wenn in Umfragen 40 Prozent der Menschen angäben, sie könnten am Monatsende nicht mehr sparen, bedrohe das den sozialen Frieden in Deutschland. Zudem erhöhe der anhaltende Preisdruck das Risiko einer Rezession. Noch seien die Auftragsbücher der Unternehmen voll und die Gewinne hoch, er mache sich aber Sorgen über die nächsten zwölf Monate, sagte Sewing. Zur Preisexplosion kämen die anhaltende Corona-Pandemie, angespannte Lieferketten und Engpässe am Arbeitsmarkt dazu. Sollte es im Zuge des Ukraine-Krieges zu einem Gas-Embargo kommen, werde es eine „tiefe Rezession“ in Deutschland geben.