Christian Lindner im Interview : „Ansehen wichtiger als Aufsehen“

FDP-Fraktions- und Parteichef Christian Lindner während des Interviews in seinem Bundestagsbüro. Foto: Marco Urban

Der FDP-Chef verrät, was er als Bundesfinanzminister als erstes anpacken will, worin das grundsätzlich Neue an der nächsten Kanzlerschaft bestehen wird und warum er CDU und CSU trotz des Vorsprungs der SPD die solideren Koalitionsoptionen einräumt.