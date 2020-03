Berlin/Saarbrücken Müssen Eltern Urlaub nehmen, wenn die Kita oder die Schule länger geschlossen sind? Wird in diesem Fall das Gehalt weiter gezahlt? Darauf gibt das Bundesarbeitsministerium Antworten.

„Kann die erforderliche Kinderbetreuung auch dann nicht sichergestellt werden, dürfte in der Regel ein Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers bestehen, da die Leistungserfüllung unzumutbar sein dürfte (§ 275 Abs. 3 BGB)“, teilt das Arbeitsministerium mit. Das bedeutet: In diesem Fall wird der Arbeitnehmer von der „Pflicht der Leistungserbringung“ freigestellt. Er muss also nicht zwingend Urlaub nehmen, um für die Kinderbetreuung zu Hause bleiben zu können.