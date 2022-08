Annalena Baerbock mag es direkt und eckt damit auch an : Die Ministerin Klartext

Handschlag vor dem Schlagabtausch: Außenministerin Annalena Baerbock und ihr türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu in Istanbul Foto: dpa/Annette Riedl

Außenministerin Annalena Baerbock pflegt einen sehr offenen Dialogstil. Differenzen spricht sie bei ihren Besuchen im Ausland ohne Umschweife an und sie scheut auch die Auseinandersetzung nicht, zuletzt in der Türkei. Es gibt Kritik an dieser Art von Diplomatie verbunden mit der Frage, ob Baerbock mit stillerer Vermittlung mehr erreichen könnte