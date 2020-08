Steigende Corona-Zahlen : Mehr Auflagen für den Frankreich-Urlaub

In Paris gilt auch im Freien Maskenpflicht. Auf dieser Montage tägt selbst der Wasserspeier an der Kathedrale Notre Dame einen Schutz. Foto: Getty Images/iStockphoto/scaliger

Berlin/Saarbrücken Trotz Reisewarnung für Paris und die Mittelmeerküste muss sich nicht jeder saarländische Tourist verpflichtend testen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Lob und Hélène Maillasson

Die deutsche Reisewarnung für den Großraum Paris, die Côte d‘Azur und die Provence ist nicht nur für Frankreich-Liebhaber ein herber Schlag: Die französische Tourismusbranche war bereits zuvor durch die Corona-Pandemie schwer getroffen. Eine neue Stornierungswelle für diese Gebiete droht. Zahlreiche in Frankreich lebende Deutsche fragen sich zudem, ob sie nun noch ihre Familien in der Heimat besuchen können.

Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt ab sofort für die Île de France rund um Paris sowie die Region Provence-Alpes-Côte-d‘Azur. Letztere umfasst bekannte Reiseziele wie Marseille, Nizza, Cannes und Aix-en-Provence. In diesen Gebieten urlauben normalerweise zahlreiche Ausländer, darunter auch viele Deutsche. Doch in diesem Jahr waren die Pariser Hotels nur zu knapp einem Drittel ausgelastet, an die Côte d‘Azur und die Provence reisten vorwiegend Franzosen.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, schließt sogar eine erneute Reisewarnung für ganz Frankreich nicht aus. Er verwies auf die von der EU festgelegten Kriterien: „Wenn fünfzig Neuinfektionen pro hunderttausend Einwohner in sieben Tagen zu erkennen sind, dann muss man reagieren.“ Bereits von Mitte März bis Mitte Mai hatte Deutschland seine Grenzen zu Frankreich weitgehend dicht gemacht.

In den letzten Tagen der Sommerferien steigen die Infektionszahlen in Frankreich wieder deutlich an. Das liegt wie in Deutschland auch daran, dass sich Rückkehrer kostenlos testen lassen können. Ein massiver Ansturm auf die Testlabore ist die Folge, die Ergebnisse lassen meistens Tage auf sich warten.

Eine Grenzschließung ist die Reisewarnung allerdings nicht: Auch künftig können Deutsche in die betroffenen Gebiete in Frankreich oder auch Belgien reisen und in den Risikogebieten lebende Deutsche in die Heimat. Die Züge etwa aus dem Saarland fahren derzeit noch planmäßig. „Das Zugangebot von und nach Frankreich und Belgien steht aktuell uneingeschränkt zur Verfügung“, sagte eine Bahnsprecherin der SZ. Verschlechtert sich die Lage, könnte sich das aber ändern. Zudem müssen Personen, die etwa mit dem Zug aus Paris nach Deutschland einreisen, ihre Daten hinterlegen. Das ist etwa über ein Formular möglich, das Bahnkunden unter www.bahn.de/corona herunterladen können.

Außerdem müssen Reiserückkehrer unter Umständen einen verpflichtenden Corona-Test und eine bis zu 14-tägige Quarantäne in Kauf nehmen. Im Detail haben die Bundesländer die Einreise aus Risikogebieten unterschiedlich geregelt. Im Saarland gilt: Wer zum Beispiel eine Woche Urlaub in St. Tropez gemacht hat, muss sich testen lassen und in Quarantäne bleiben, solange er kein negatives Testergebnis bekommen hat. Anders sieht es aber bei einem Wochenend-Trip nach Paris aus, der auch ohne anschließenden Test möglich ist. Denn laut aktuellem Stand der saarländischen Corona-Verordnung sind Menschen „die sich weniger als 72 Stunden im Ausland aufgehalten haben und Personen, die einen sonstigen triftigen Reisegrund haben“ von der Regelung ausgenommen. Als triftiger Grund gilt zu Beispiel der Besuch des Lebenspartners oder ein Aufenthalt im Zusammenhang mit einer Ausbildung oder eines Studiums.

Wie lange die derzeitigen Einreise-Regelungen noch gelten sollen, darüber wird derzeit diskutiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnte am Dienstag die von den Gesundheitsministern von Bund und Ländern vorgeschlagenen Einschränkungen bei den Corona-Tests für Reiserückkehrer ab. „Bayern will das nicht“, sagte Söder im Bayerischen Rundfunk. Mitte September stünden in einigen Bundesländern bereits wieder Herbstferien vor der Tür, warnte der CSU-Politiker. Die Überlegung, Tests abzuschaffen oder zu begrenzen, halte er „für nicht durchdacht“. Auch das Argument, die Testkapazitäten seien jetzt ausgeschöpft, greife nicht. Denn es sei noch fast ein Viertel der Kapazitäten frei.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Montag für neue Vorgaben bei den Corona-Tests ausgesprochen. Bei der Einreise aus einem Corona-Risikogebiet soll grundsätzlich eine 14-tägige Quarantänepflicht bestehen. Die Quarantäne soll frühstens fünf Tage nach der Einreise durch ein negatives Testergebnis beendet werden können. Die Möglichkeit, sich bei der Einreise aus einem Nicht-Risikogebiet kostenlos testen zu lassen, soll beendet werden.