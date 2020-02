Fastnacht in Neuweiler : Hunderte bejubeln Sitzungen der Neuweiler Pänz

Fastnacht in Neuweiler

Neuweiler Fastnachter überzeugen mit heiterer Mischung aus Polit-Spott, karnevalistischem Tanz und bodenständigem Humor.

Der Hofer Narr alias Jörg Brenner nimmt Jahr für Jahr in der Fastnacht sowohl die große als auch die kleine Politik aufs Korn. So waren bei der Kostümsitzung der Pänz, einer Abteilung des TV Neuweiler, weder Berlin noch Sulzbach vor seinem Spott sicher. Das richtige Parteibuch könne schließlich immer helfen, stellte er fest. Es war die zweite Sitzung der Session, in der zusammen fast 400 Besucher die Show der Karnevalisten besuchten, wie Manfred Neuer erfreut mitteilte.