Von Dillingen bis Merzig : Wilde Verfolgungsfahrt mit Polizei endet im Wald – Fahrer lässt Freundin einfach zurück

Verfolgungsfahrt von Dillingen nach Merzig. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Dillingen/Beckingen/Merzig Eine Polizei-Kontrolle mündete am späten Dienstagabend in eine gefährliche Verfolgung. Die Fahnder und sogar Feuerwehr suchten nach dem Autofahrer, der sich in einem Wald versteckt hielt.