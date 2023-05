Ursache bisher unklar Großeinsatz der Feuerwehr nach ABC-Alarm an Gesamtschule Ottweiler

Ottweiler · Nach einem ABC-Alarm an der Anton-Hansen-Schule ist die Feuerwehr Ottweiler mit einem Großaufgebot im Einsatz. Momentan versucht sie herauszufinden, was für ein Stoff in der Schule ausgetreten ist und wie es dazu kommen konnte.

23.05.2023, 16:59 Uhr

Momentan ist an der Anton-Hansen-Schule in der Seminarstraße in Ottweiler ein ABC-Einsatz der Feuerwehr im Gange. Das bestätigt auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung ein Sprecher der Polizei Neunkirchen.