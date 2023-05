Feuer mitten in der Nacht Wohnung in Miethaus brennt aus – Polizei kennt Ursache des Unglücks in Wadgassen

Ein Feuer hat einem Miethaus in Wadgassen (Landkreis Saarlouis) großen Schaden angerichtet. Demnach ist eine Wohnung in dem Gebäude ausgebrannt. Sie ist auch die nächste Zeit nicht zu bewohnen. Das berichtet ein Sprecher der Kriminalpolizei (Kripo) in Völklingen auf SZ-Anfrage. Jetzt seien sich die Fahnder sicher, was die Ursache war, sagt er am Mittwoch, 17. Mai.