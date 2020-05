Kostenpflichtiger Inhalt: Bad Wurzach : Ein Schatz vor der Tür

Nördlich von Bad Wurzach liegt das Naturschutzgebiet Wurzacher Ried, Lebensraum von Tausenden Tier- und Pflanzenarten und eines der bedeutendsten Moorgebiete in Süddeutschland. Foto: Bad Wurzach Info

Bad Wurzach Der Kurort Bad Wurzach hat kulturell viel zu bieten und ist mit dem umliegenden Hochmoorgebiet ein echtes Juwel für Naturliebhaber.

In nicht allzu ferner Nachbarschaft zum Bodensee und den Gipfeln der Alpen liegt zwischen den sanften Hügeln des württembergischen Allgäus Bad Wurzach. Dort begegnen sich mit Schwäbischer Bäderstraße und Oberschwäbischer Barockstraße gleich zwei Ferienrouten, die den kleinen Kurort für Gesundheitsbewusste und Kulturbeflissene gleichermaßen attraktiv machen. Beide sieht man beim Flanieren durch das bescheidene Zentrum rund ums Rathaus, das mit Geschäften, dem einen oder anderen Café, vor allem aber mit dem berühmten Schloss sein Publikum findet. Einer prächtigen Dreiflügelanlage, die ab 1723 entstand und für fast 200 Jahre dem Adelsgeschlecht derer von Waldburg-Zeil-Wurzach als Residenz dienen sollte.

Mit etwas Abstand zur Marktstraße und einer kleinen Parkanlage als grünem Entree erhebt sich der hufeisenförmige Bau, in dessen Mitteltrakt sich hinter dicken Mauern ein Meisterwerk des Barock verbirgt: ein lichterfülltes, 28 Meter hohes Treppenhaus, das jedem Eintretenden die Sprache verschlägt. Elegant windet sich an diesem einstigen Begegnungsort von Hausherr und Gästen eine Sandsteintreppe nach oben. Verziert ist sie mit Balustraden, Atlanten, die das erste Stockwerk tragen, Stuckornamentik, Putten und einem grandiosen Deckenfresko, das Herkules in einem von weißen Rössern gezogenen Wagen bei der Aufnahme in den Götterhimmel zeigt.

Info Der Kurort Bad Wurzach im nordwestlichen Allgäu Anreise: Mit dem Auto reisen Besucher über die A8 über Karlsruhe und Stuttgart nach Ulm und nehmen die Abfahrt Ulm-West auf die B10/B30 Richtung Friedrichshafen. Ab Oberessendorf geht es über die B465 nach Bad Wurzach. Mit der Bahn geht es über Mannheim und Ulm zum Zielbahnhof Aulendorf und von dort weiter mit dem Bus nach Bad Wurzach. www.bad-wurzach.de

Für Kulturreisende bleibt das Schloss nicht der einzige Hingucker im Bad Wurzacher Stadtkern. Nur ein paar Schritte weiter weist die Turmfassade von St. Verena den Weg zum modern gestalteten Klosterplatz. Wo neben der klassizistischen Pfarrkirche seit 1514 das von Gräfin Helena von Waldburg gestiftete ehemalige Franziskanerinnenkloster Maria Rosengarten, dem man im 18. Jahrhundert eine barocke Umgestaltung und den Einbau einer Rokokokapelle angedeihen ließ, die Stellung hält.

Nach der Säkularisation 1806 zogen knapp 60 Jahre später die Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau in die Klostermauern und begründeten 1936 mit der Verabreichung des ersten Moorbads in Wurzach den Ruf der Stadt als ältestes Moorheilbad Baden-Württembergs. Wurde das „Schwarze Gold“ damals noch direkt vor der Tür im Wurzacher Ried gewonnen, ist dies heute nicht mehr möglich. Seit 1996 ruht der Badetorfabbau in dem geschützten Gebiet, und das in der neuen Moorbadeabteilung des Kurbetriebs verwendete Naturheilmittel kommt aus dem 20 Kilometer entfernten Reicher Moos.

Doch zurück zum Klosterplatz, den nach Westen das idyllische Bett der Wurzacher Ach begrenzt. Die Reise des Bachs währt erst kurz, wenn er eilig die Stadt durchstreift, denn er entspringt im Naturschutzgebiet Wurzacher Ried, dessen wertvoller, von Tausenden Tier- und Pflanzenarten bewohnter Lebensraum unmittelbar hinter der nördlichen Stadtgrenze beginnt. Die Gletscher der Eiszeiten haben dieses Moorgebiet geformt, das zu den bedeutendsten in Süddeutschland zählt. Aber auch der Mensch legte Hand an und gestaltete Landschaft. So wurde hier ab Mitte des 18. Jahrhunderts 200 Jahre lang Torf gestochen. Zum Heizen, für Bäder und den Garten. Wofür man zig Kilometer Gräben aushob, über die das Moor entwässert wurde. Heute tut man alles, um die unterschiedlichen Habitate mit intensiven Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu erhalten. Dazu zählt die Wiedervernässung, für die die Grabensysteme mit Torfdämmen oder Holzspundwänden verschlossen werden, um das Regenwasser wie ursprünglich im Moor zurückzuhalten. „Intakte Moore sind CO 2 -Speicher“, so Horst Weisser, Leiter des Naturschutzzentrums, und damit seien sie wichtig fürs Klima.

Bad Wurzach im Allgäu Foto: SZ/Müller, Astrid