Sex im Knast : Richter bestätigen Entlassung von Gefängnis-Mitarbeiterin wegen Liebesbeziehung zu Häftling

Koblenz Hinter Gittern gelten besonders strenge Regeln. Das gilt auch für Liebesbeziehungen zwischen Häftlingen und Mitarbeitern des Gefängnisses. Diese machen die Mitarbeiter erpressbar und sind ein Risiko für die Sicherheit.

Eine Beamtin einer Justizvollzugsanstalt (JVA) darf aus dem Dienst entlassen werden, wenn sie über mehrere Monate eine Liebes­beziehung zu einem Gefangenen eingegangen war und ihm dabei mehrere Nacktfotos von sich übersandt hat. Das hat das Ober­verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz entscheiden. Es bestätigte damit in zweiter Instanz ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Trier aus dem vergangenen Jahr.

Die Beamtin war im Dezember 2017 ins Visier ihrer Vorgesetzten geraten. Damals wurden bei einer Postkontrolle in der JVA zahlreiche Briefe gefunden, die besagte Justizvollzugsbeamtin mit einem damaligen Gefangenen ausgetauscht hat. Außerdem fanden sich mehrere Nacktfotos von ihr. Daraufhin strebte das Land Rheinland-Pfalz die Entlassung der Beamtin an. Auf die entsprechende Klage des Landes hin hat die landesweit zuständige Disziplinarkammer des Verwaltungs­gerichts Trier die Justizvollzugsbeamtin aus dem Dienst entfernt.

Fazit der Richter erster Instanz: Mit diesen Verhaltensweisen habe die zwischenzeitlich freigestellte Beamtin ein schweres Dienstvergehen begangen und habe sich insgesamt als untragbar für den öffentlichen Dienst erwiesen. Sie habe aus eigensinni­gen Motiven verantwortungslos eine Gefährdungslage für den Strafvollzug geschaffen und dabei alle Kollegen schwer hintergangen. Das entziehe der Vertrauensbasis sowohl aus Sicht des Dienstherrn als auch aus Sicht der Allgemeinheit die Grundlage. Und weiter: Indem die Beamtin dem Gefangenen Nacktaufnahmen von sich überlassen habe, habe sie sich in erheblicher Weise erpressbar gemacht. Selbst nachdem der Gefangene verlegt und das Disziplinarverfahren eingeleitet worden sei, habe sie über Dritte versucht, ihr distanzloses Verhalten zum Gefangenen aufrechtzuerhalten. Außerdem habe sich die Beklagte sich bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung völlig uneinsichtig ins­besondere hinsichtlich des Umstands ihrer Erpressbarkeit gezeigt. Das Vertrauen in eine ordnungsgemäße Dienstverrichtung in der Zukunft sei damit nachhaltig zerstört. So das Verwaltungsgericht Trier.