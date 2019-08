Kostenpflichtiger Inhalt: Datenschutz : Was Unternehmen über mich wissen

Saarbrücken/Bonn Von Firmen zu erfahren, welche persönlichen Informationen sie speichern, ist oft mühsamer als das Gesetz erlaubt.

Von Jessica Becker

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) soll es Verbrauchern erleichtern, im Blick zu haben, was mit ihren Daten passiert. Seit 25. Mai 2018 muss sie von Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union (EU) haben oder Dienstleistungen in der EU anbieten, verpflichtend angewandt werden. Verbraucher haben dadurch das Recht zu erfahren, welche persönlichen Informationen ein Unternehmen sammelt und wie diese genutzt werden.

Firmen sollen auf Anfrage personenbezogene Daten kostenlos herausgeben. So sieht es die DSGVO vor. Doch genau damit gibt es Probleme, denn oftmals scheitern Nutzer schon daran, die Daten anzufragen. Soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram stellen zwar entsprechende Formulare bereit. Doch diese müssen die Verbraucher erst einmal finden. „Nutzer müssen schnell und einfach eine Anfrage stellen können. Dabei haben Unternehmen jedoch Spielraum“, erklärt Marco Schömer von der Landesdatenschutzzentrale Saarland. Dazu könne ein Portal genutzt werden oder auch eine E-Mailadresse. Beides müsse jedoch sehr einfach beispielsweise in der Datenschutzerklärung der Firmen zu finden sein.

Info Die Musterbriefe der Verbraucherzentrale Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen stellt Musterbriefe zur Verfügung, mit denen Nutzer ihre personenbezogenen Daten bei Unternehmen anfragen können. Außerdem gibt es Vorlagen zum Widerruf der Datenspeicherung sowie zur Korrektur falscher Informationen. Mit der Suche nach den Begriffen „DSGVO Musterbrief“ finden Verbraucher auf der Webseite der Verbraucherzentrale die kostenlosen Vorlagen im PDF-Format. www.verbraucherzentrale.de

Bis ein Unternehmen einen Datensatz bereitstellt, kann einige Zeit vergehen. „Anfragen sollen binnen vier Wochen beantwortet werden“, sagt Schömer. „Aber Konzerne können die Frist auf drei Monate verlängern, wenn zum Beispiel die Datenmenge sehr groß ist.“ Wenn ein Nutzer bereits längere Zeit bei einem Onlinedienst angemeldet ist, könne der Anbieter die Datenmenge nach Rücksprache auf einen bestimmten Zeitraum oder einzelne Faktoren einschränken, erläutert Schömer.

Eigentlich heißt es in Artikel 12 der DSGVO, dass die Daten „in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache“ dem Verbraucher zur Verfügung gestellt werden müssen. Eine Untersuchung des Projekts Marktwächter der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat jedoch ergeben, dass die Datensätze, die bereitgestellt werden, „meist in sehr unterschiedlichen Dateiformaten vorliegen und mit Standardsoftware nicht zu öffnen sind“. Teilweise lägen die Daten auch nur auf Englisch vor und seien somit für viele Nutzer unverständlich.

Während der Kurzmitteilungsdienst Twitter und die Fotoplattform Instagram lediglich Dateien bereitstellen, die für den normalen Anwender kaum zu öffnen sind, sind die Sammlungen von Facebook und dem Messenger Whatsapp übersichtlich. Beide Netzwerke stellen Dateien des Typs HTML zur Verfügung. Sie können in der Regel problemlos mit einem Webbrowser geöffnet werden. Der Umfang der Daten, die Facebook sendet, kann, je nach Aktivität und Alter eines Profils, sehr groß sein. Der Nutzer erhält eine Sammlung all seiner Daten, von Fotos über Beiträge in Gruppen bis hin zu Nachrichten. Bei Whatsapp erhält der Nutzer ebenfalls eine HTML-Datei. Die beinhaltet aber lediglich eine Seite mit Daten zur Person. Nachrichten oder andere Medien sind, anders als bei Facebook, nicht verfügbar.

Wenn die Datensätze nicht in einem Format ankommen, mit dem der Verbraucher etwas anzufangen weiß, steht es ihm frei, das Unternehmen erneut zu kontaktieren. Er kann die Daten in einer zugänglichen Sammlung einfordern. „Jeder kann mitentscheiden, wie er die Daten erhält“, erklärt Schömer. „Es darf nicht nur einen Weg geben.“ Wenn ein Verbraucher elektronisch einen Antrag stelle, sei der Verantwortliche verpflichtet, in einem gängigen elektronischen Format Auskunft zu geben, erläutert der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber. Er empfiehlt daher, die Anfrage schriftlich zu stellen und möglichst genau zu beschreiben, welche Auskünfte gewünscht sind. Würden dem Nutzer die Angaben verweigert oder zweifle er daran, dass die Daten vollständig sind, könne er sich an die zuständige Datenschutzbehörde wenden.

Wenn der Verbraucher die Informationen kennt, die über ihn gespeichert werden, kann er unter bestimmten Voraussetzungen fordern, dass diese gelöscht werden. Das sei jedoch nicht ohne Anlass möglich. Wenn die Daten für den Verantwortlichen nicht mehr notwendig seien oder von ihm unrechtmäßig verarbeitet wurden, gelte das als Grund zur Löschung, so Kelber. Auch wenn der Verbraucher bereits widerrufen habe, dass seine Daten weiterhin genutzt werden, könne er verlangen, dass sie gelöscht werden.