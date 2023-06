Saarlandpokalfinale Nach Malle-Sause – Elversberger Aufstiegshelden sind zurück und wollen gegen den FCS siegen

Der Meister ist mit leichten Begleiterscheinungen aus dem Party-Urlaub auf Mallorca zurück gekehrt. Von Montag bis Mittwoch haben die Spieler der SV Elversberg die Meisterschaft der 3. Fußball-Liga und den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Davor ließen es die SVE-Kicker bereits am vergangenen Samstag, auf der Heimfahrt aus Ingolstadt, und Sonntag auf dem Rathaus-Vorplatz in Elversberg krachen.