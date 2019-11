Kostenpflichtiger Inhalt: Saarwellinger Darts-Profi Gabriel Clemens : Für „Gaga“ geht es vor der WM Schlag auf Schlag weiter

Gabriel Clemens aus Saarwellingen wirft seine Pfeile am Wochenende beim Players Championship Finale im englischen Minehead. Foto: dpa/Friso Gentsch

Honzrath Darts-Profi Gabriel Clemens aus Saarwellingen startet beim Players Championship Finale in Minehead. Den 36-Jährigen plagt ein Sprachen-Problem.

Entspannt und Hand in Hand schlenderten Gabriel Clemens und seine Freundin Lisa Heuser am Dienstag gemeinsam durch London. Ein bisschen Abschalten von dem Darts-Stress und gemeinsam Zeit verbringen – das war das Motto. „Ich war die vergangenen Wochen viel alleine unterwegs, und wir haben uns kaum gesehen. Es tut gut, mal wieder zusammen zu sein“, sagt der saarländische Darts-Profi, den alle nur „Gaga“ nennen.

Ganz die Finger von den Pfeilen kann der 36-Jährige aber nicht lassen. „Ich trainiere schon ein paar Stunden am Tag, aber das muss ich auch, wenn ich mich verbessern möchte“, sagt Clemens, der sich vor einer Woche noch anders, sehr viel enttäuschter angehört hatte.

Info Neunkircher Jens Kniest ist auf Clemens’ Spuren Ein zweiter Saarländer hat im Darts-Zirkus auf sich aufmerksam gemacht. Jens Kniest aus Neunkirchen hat sich am vergangenen Wochenende als zweiter Saarländer nach Gabriel Clemens für die deutsche Darts-Super-League im kommenden Jahr qualifiziert. „Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Jetzt heißt es, weiter hart zu trainieren“, sagte der 28-Jährige, der im kommenden Jahr auch die Qualifikation zur Profitour spielen möchte. Gabriel Clemens hatte vor zwei Jahren diese Qualifikation gewonnen und startet seitdem durch. Das Finale der diesjährigen deutschen Super-League gewann am vergangenen Sonntag der 22-jährige Nico Kurz aus Hanau. Er ist nach Max Hopp und Clemens der dritte deutsche Teilnehmer an der WM in London (13. Dezember bis 1. Januar).

Im Achtelfinale des Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton hatte der Saarwellinger gegen den dreimaligen BDO-Weltmeister Glen Durrant die gesamte Partie über geführt, musste sich am Ende jedoch hauchdünn mit 9:10 geschlagen geben. „Das war schon bitter, aber so ist das nun mal. In der Weltspitze geht alles sehr knapp zu. Das Gute ist, dass man wenig Zeit zum Nachdenken hat. Es geht direkt weiter“, sagt Clemens.

Sehr wenig Zeit – denn am kommenden Wochenende spielt Clemens bereits sein drittes Major-Turnier (größte Turniere auf der Profitour) in Folge. Am Freitag beginnt im englischen Minehead das Players Championship Finale. Für das Turnier qualifizieren sich nur die besten Profis der abgelaufenen Tour. Max Hopp, die deutsche Nummer eins, und Martin Schindler, die deutsche Nummer drei, starten bereits am Freitag in das Turnier. Clemens ist erst am Samstagabend an der Reihe und bekommt es in der ersten Runde mit dem Engländer Mark McGeeney zu tun.

Während Clemens als deutsche Nummer zwei auf Platz 42 der Weltrangliste steht, belegt der 47-jährige McGeeney den 87. Rang. „Er ist sehr gut und sehr erfahren. Ich muss mein bestes Spiel abrufen, um ihn zu schlagen“, sagte der Saarländer.

Clemens ist der Favorit, ohnehin spielt er aktuell in der Form seines Lebens und unterstrich das auch zuletzt in der Gruppenphase des Grand Slam of Darts, als er einen Drei-Dart-Average (durchschnittliche Punktezahl mit drei geworfenen Pfeilen) von 110,27 Punkten spielte. Noch nie war das einem deutschen Darts-Spieler bei einem Turnier vor laufenden TV-Kameras gelungen.

„Das sind Momentaufnahmen. Wenn du in einem Turnier weit kommen möchtest, musst du konstant gute Leistungen abrufen. Deshalb hole ich mir für jedes Spiel und jedes Turnier auch nur vor, einfach gut zu spielen“, sagt der 36-Jährige. Neben dem täglichen Training hat er auch ständigen Kontakt zu seinem Mentaltrainer und versucht, seine Herangehensweise an den Sport und sein Auftreten auf der großen Darts-Bühne zu verbessern.