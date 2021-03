Mögliche Öffnungen im Amateursport : Meyers Konzept findet Unterstützer

Saarbrücken Sport im Saarland soll nicht mehr von den Inzidizenzwerten allein abhängig sein.

Die Hoffnung, dass es auch tatsächlich so kommt, wurde am Donnerstag nach einer Sitzung des Sportausschusses des saarländischen Landtags genährt, an der auch Johannes Kopkow, Sportvorstand des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS), und Professor Dr. Tim Meyer, Leiter des sportmedizinischen Instituts an der Universität des Saarlandes, teilnahmen. Die Ausschussvorsitzende Petra Berg (SPD) sagte im Anschluss: „Die Landesregierung muss dem Saarsport endlich eine Öffnungsperspektive geben. Der Sportausschuss fordert die Landesregierung auf, das wissenschaftliche Konzept und die Vorschläge des LSVS für die Wiederaufnahme des Sports in die Novellierung der Corona-Verordnung miteinzubeziehen und damit dem Saarsport, insbesondere den Kindern und Jugendlichen, eine realistische Öffnungsperspektive zu bieten. Dieses Konzept ist sowohl näher an der Realität der Sportlerinnen und Sportler als auch der Vereine und geht über den Stufenplan der Ministerpräsidentenkonferenz hinaus, der allein an Inzidenzen gekoppelt ist.“