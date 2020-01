Fußball : Der Durchbruch soll bei Dynamo gelingen

Stürmer Patrick Schmidt aus Webenheim, hier noch im Trikot des 1. FC Saarbrücken, geht ab sofort für den Zweitligisten Dynamo Dresden auf Torejagd. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Dresden Stürmer Patrick Schmidt will beim Zweitligisten durchstarten und den Klassenverbleib schaffen. Den FCS hat er immer im Blick.

Von Patric Cordier

Florian Ballas erkämpft den Ball, schlägt ihn in die Spitze. Patrick Schmidt nimmt ihn auf und versenkt ihn eiskalt im Tor. Eine solche Szene hätte sich vor genau fünf Jahren im FC-Sportfeld und Ludwigspark abspielen können. Damals spielten Schmidt und Ballas beim 1. FC Saarbrücken – in der 3. Liga und gegen den Abstieg. Es klappte nicht wie gewünscht, Saarbrücken musste runter. Und heute, fünf Jahre danach, hofft Dynamo Dresden auf derartige saarländische Co-Produktionen beim Kampf um den Verbleib in der 2. Bundesliga.

Nach dem Scheidter Ballas gehört seit wenigen Tagen auch der Webenheimer Schmidt zum schwarz-gelben Kultverein. „Der Kontakt kam kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember habe ich mich dann mit Trainer Markus Kauczinski getroffen“, erzählt Schmidt über den Wechsel von Liga-Konkurrent 1. FC Heidenheim nach Sachsen. Der 26-jährige Saarländer ist zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen, Dynamo hat im Falle des Klassenverbleibs eine Kaufoption vereinbart. „Ich bin jetzt ja erst ein paar Tage hier, aber eines habe ich schon gemerkt: Diese Stadt lebt Dynamo. Ich freue mich einfach auf diese Aufgabe, und ich bin fest überzeugt, dass wir das schaffen werden“, sagt Schmidt.

Durchsetzen wollte sich Schmidt auch im Sommer 2018 in Heidenheim. Doch die Vorzeichen standen von Anfang an nicht besonders gut. Den verpassten Aufstieg mit dem FCS noch im Kopf, eine schwere Verletzung am Knie – die Vorbereitung lief schleppend. „Dennoch habe ich meine Spielzeit ja bekommen, irgendwann auch in der Startelf. Doch dann haben die Konkurrenten angefangen zu treffen. Da war ich erst mal draußen. Als zu Beginn dieser Saison mit Tim Kleindienst ein weiterer Stürmer verpflichtet wurde, war mein Stand noch schwerer“, sagt Schmidt, der es in Heidenheim in dieser Spielzeit bislang nur auf vier Kurzeinsätze brachte.

Der Blick zurück geschieht nicht im Zorn. „Im Leben kommt alles so, wie es kommen soll“, sagt Schmidt: „Ich habe in Heidenheim viel gelernt, durfte mit einem sehr guten, ehrgeizigen Trainer auf hohem Zweitliga-Niveau arbeiten. Der Wechsel war kein Fehler.“

Dennoch ging es nun von der Brenz an die Elbe, wo Schmidt vorerst in einem Hotel wohnt. „Ich hatte bislang weder die Zeit noch den Kopf, mir eine Wohnung zu suchen. Die Vorbereitung ist kurz und knackig. Wir haben zwei Einheiten am Tag. Vom 12. bis 20. Januar geht es ins Trainingslager nach Spanien, dann gilt es, gleich im ersten Spiel gegen den Karlsruher SC drei Punkte zu holen“, sagt der Stürmer.

Der KSC ist dann auch Gegner des 1. FC Saarbrücken im Viertelfinale des DFB-Pokals am 5. Februar. „Ich habe immer noch mehr als nur ein Auge auf den FCS. Ich weiß jede Aufstellung, informiere mich über jedes Spiel. Das ist doch mein Heimatverein“, sagt Schmidt, der auch den Trainerwechsel von Dirk Lottner zu Lukas Kwasniok beobachtet hat: „Aus der Ferne ist das schwer zu beurteilen, der Zeitpunkt war schon überraschend. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Dieter Ferner und Marcus Mann sich dabei was überlegt haben. Die beiden wissen, was sie machen.“