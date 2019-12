Kostenpflichtiger Inhalt: Darts-WM in London : „Gaga“ verliert mehr als nur ein Spiel

Gabriel Clemens ist sichtlich genervt. Es läuft in der Erstrunden-Partie der WM gegen Benito van de Pas einfach wie erhofft. Foto: Heiko Lehmann

London Darts-Profi Gabriel Clemens enttäuscht bei der Weltmeisterschaft in London und verpasst das große Duell mit Max Hopp.

Von Heiko Lehmann

Niedergeschlagen, enttäuscht und deutlich gezeichnet nach einem packenden Darts-Kampf verließ Gabriel Clemens am Mittwochabend die große Darts-Bühne bei der Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace. „Ich hab’s verkackt. Als ich im letzten Satz 2:0 geführt habe, war ich mir sicher, dass ich ihn im Sack habe“, sagte der Saarwellinger nach seiner 2:3-Niederlage in der ersten Runde gegen den Niederländer Benito van de Pas. Clemens war sich zu sicher – denn plötzlich lief trotz der komfortablen Führung im entscheidenden Satz nichts zusammen.

Neun Pfeile in Folge traf „Gaga“ kein Triple mehr. Van de Pas hingegen blieb konzentriert, spielte sein Spiel. Über die gesamte Partie hinweg war der Niederländer im Drei-Darts-Durchschnitt deutlich schlechter als Clemens, doch das spielte vor 3000 Zuschauern im extrem spannenden Schlussspurt keine Rolle mehr. Van de Pas holte auf und kam auf 1:2 heran. Dann schlug „Gaga“ zurück und bekam seine ersten drei Matchdarts – alle drei fanden ihr Ziel nicht. „Ich habe keine Ahnung, warum ich am Ende die Doppel nicht getroffen habe. Ich fühlte mich gut“, erklärte der 36-Jährige seine Verfassung während der heißen Phase des Matches. Van de Pas nahm das Geschenk an, glich zum 2:2 aus.

Im entscheidenden Spiel des fünften Satzes hatte „Gaga“ erneut einen Matchdart auf die Doppel 16. Wieder ging der Pfeil gut zwei Zentimeter daneben. „Ich bin selber Schuld. Normalerweise lasse ich mir solche Chancen nicht nehmen. Aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Es ist, wie es ist“, sagte Clemens. Van de Pas verwandelte gleich seinen ersten Matchdart in die Doppel 20, streckte die Arme zur Seite weg und zog die Schultern hoch. „Ich hatte am Ende das Glück auf meiner Seite, aber ich habe immer an mich geglaubt“, sagte der Niederländer.

Die große Hoffnung auf ein saarländisches Wintermärchen bei der Darts-WM ist somit geplatzt. Der Super-Freitag mit dem deutschen Gipfeltreffen in der zweiten Runde, Clemens gegen Max Hopp, ist futsch. Das ist umso ärgerlicher, weil die Deutschen in diesem Jahr eine sehr gute Auslosung erwischt haben und für das beste deutsche WM-Abschneiden aller Zeiten sorgen. „Ich habe in der Vorbereitung auf das Spiel gegen van de Pas nie an Max Hopp oder die Auslosung gedacht, immer nur an das erste Spiel“, erklärte Clemens.

Doch es war nicht der „German Giant“, wie ihn alle kennen. Clemens hatte während des Spiels enorme Leistungsschwankungen, wirkte phasenweise ungewohnt unruhig. Immer wieder feuerte er sich auf der Bühne mit „Komm jetzt“ lautstark selber an und klopfte sich mehrmals auf den Oberschenkel. „Es lief einfach nicht rund. Aber es geht weiter. Ich feiere jetzt mit meiner Familie Weihnachten und bereite mich dann mit hartem Training auf die neue Saison vor“, sagte „Gaga“. Große Anerkennung erhielt der Saarländer von allen Medien im Alexandra Palace, da es bei den Darts-Profis nicht üblich ist, sich nach Niederlagen den kritischen Fragen der Presse zu stellen.