Aufstiegstraum geplatzt FCS verpasst Saisonziel auf grausamste Art

So ist Fußball. Dieser Ausspruch wurde nach dem beispiellosen Drama im Saisonfinale der 3. Liga inflationär verwendet. Aus Sicht des 1. FC Saarbrücken war eine kleine Ergänzung nötig: So grausam ist Fußball. Quasi bis zum Abpfiff des eigenen Heimspiels gegen Viktoria Köln durften die Blau-Schwarzen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga hoffen – dann schlug das Schicksal eiskalt zu.