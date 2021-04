Welche Rolle der Schiedsrichter spielen wird : Kwasniok erwartet „Messer zwischen den Zähnen“

Saarbrücken Trainer des 1. FC Saarbrücken rechnet im Derby mit einem aggressiv spielenden 1. FC Kaiserslautern. FCS-Spieler sind heiß, FCK unter Druck.

Auch die Nicht-Saarländer im Kader des 1. FC Saarbrücken haben längst verstanden, dass das Spiel beim 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag um 14 Uhr (live im SR-Fernsehen) mehr ist als eine Drittliga-Partie. Es ist das Derby. „Da gibt es keine Ausrede. Die Fans sind heiß, und wir sind es auch“, sagt Fanol Perdedaj, Deutsch-Kosovare aus Berlin. „Wir wollen dahin fahren und drei Punkte holen“, sagt Minos Gouras, geboren in Speyer. „Wir wollen den Derbysieg. Unser Saisonziel Klassenverbleib haben wir erreicht. Ein Erfolg auf dem Betzenberg wäre die Krönung der Saison“, sagt der Erlanger Daniel Batz.

Was den FCS im Fritz-Walter-Stadion dennoch erwartet, beschreibt Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok so: „Sie werden mit dem Messer zwischen den Zähnen rauskommen. Aber wir werden nicht zurückziehen und darüber hinaus versuchen, einen gepflegten Ball zu spielen.“

Dass sein Lauterer Kollege Antwerpen zuletzt mehrfach Schiedsrichter-Entscheidungen gegen sein Team massiv kritisiert hat, lässt den FCS-Coach die Augenbraue anheben. „Es spielt die fairste Mannschaft der Liga gegen die unfairste. Niemand hat so wenige Karten wie wir. Das sieht beim Gegner ganz anders aus.“ Die Spieler des Aufsteigers sahen bisher 46 Mal Gelb, zwei Mal die Ampelkarte und einen Platzverweis. 83 Verwarnungen, drei Gelb-Rote Karten und vier Feldverweise sind dagegen traurige Bilanz des Abstiegskandidaten aus der Pfalz. So kommt es auch auf die Leistung des Unparteiischen an, dessen Namen der DFB erst am Samstagvormittag bekannt geben wird.