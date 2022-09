Montagsspiel in der 3. Liga : Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken: Mehrere FCS-Spieler vor Comeback

Trainer Uwe Koschinat vom 1. FC Saarbrücken weiß, dass es bei Rot-Weiss Essen ähnlich wie hier bei seinem Disput mit Wehen Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski heiß hergeht. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland/IMAGO/Fabian Kleer

Saarbrücken 1. FC Saarbrücken tritt am Montagabend in der 3. Liga bei Rot-Weiss Essen an. Grimaldi könnte von Beginn an spielen. Zeitz ist weiter verletzt.