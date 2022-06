Michael Schmidt (links) und Bernhard Schommer haben als erste deutsche Informatiker den ACM Software System Award erhalten. Die IT-Spezialisten des Unternehmens Absint aus Saarbrücken wirkten in einem französisch-deutschen Team an der Entwicklung einer fehlerfreier Programmier-Software mit. Sie passten diesen Compiler an unterschiedliche Hardware an. Foto: Iris Maria Maurer