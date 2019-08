Völklingen/Saarbrücken Die Stadt Völklingen will Mitarbeiter künftig besser vor Übergriffen schützen. Diese nehmen zu, warnt der Beamtenbund nach einer aktuellen Studie.

Während Beamtenvertreter bundesweit vor zunehmenden Übergriffen auf Behördenvertreter warnen, greift im Saarland die Stadt Völklingen durch. Die Kommune will im kommenden Jahr einen Sicherheitsdienst im Bürgerbüro einsetzen, nachdem mehrfach Bürger mit aggressivem Verhalten aufgefallen sind. „Fast täglich, manchmal auch mehrmals am Tag gibt es diese Vorfälle“, sagte Bürgerbüro-Leiter Kevin Hewer der SZ. Auslöser seien etwa Sprachprobleme oder Ärger, wenn Dokumente vergessen wurden. Diese Aggressivität sorge für ein mulmiges Gefühl bei Mitarbeitern, vor allem bei Frauen. Nach einem Test im Juni will die Stadtverwaltung das Projekt 2020 starten. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma soll dann Konflikte möglichst früh schlichten und besonders aggressive Bürger nach draußen begleiten. In besonders kritischen Fällen soll er die Polizei rufen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zu Polizeieinsätzen wegen aggressiver Bürger sei es durchaus schon gekommen.