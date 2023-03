Wettbewerb Vier Schülerinnen vertreten das Saarland im Juni beim Bundesfinale „Jugend debattiert“

Wer den Gesprächspartner überzeugen möchte, sollte gute Argumente haben und sich verständlich ausdrücken. Das gilt am Stammtisch genauso wie in der Schule oder im Parlament. Und vor allem gilt es beim Wettbewerb „Jugend debattiert“. Jetzt wurden in Saarbrücken die Landessieger gekürt. 52 Klassen und Kurse hatten mitgemacht, insgesamt acht Debattanten qualifizierten sich fürs Landesfinale. Träger des Projekts sind die Gemeinnützige Hertie-Stiftung und die Heinz Nixdorf Stiftung in Kooperation mit der Kultusministerkonferenz, den Kultusministerien und den Parlamenten der Länder.